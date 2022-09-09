Cherchesov: "Oyuncularım istediklerimi yaptı"

Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cherchesov: 'Oyuncularım istediklerimi yaptı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2022 01:36
Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam oyuncularının kırmızı kart hariç maçtan önce ne konuştuysa yaptıklarını belirterek, "Karşılaşmayı 3-2 kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımızın mücadelesi sayesinde 3 puanla ayrıldık." dedi.

Cherchesov, 10 kişi kalmalarına karşın sadece savunma yapmadıklarını, maçı kazanmak için hücumda pozisyonlar ürettiklerini ve sonuca gittiklerini sözlerine ekledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ