Cherchesov: 'Oyuncularım istediklerimi yaptı'

Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı.



Deneyimli teknik adam oyuncularının kırmızı kart hariç maçtan önce ne konuştuysa yaptıklarını belirterek, "Karşılaşmayı 3-2 kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımızın mücadelesi sayesinde 3 puanla ayrıldık." dedi.



Cherchesov, 10 kişi kalmalarına karşın sadece savunma yapmadıklarını, maçı kazanmak için hücumda pozisyonlar ürettiklerini ve sonuca gittiklerini sözlerine ekledi.





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