Cherchesov: 'Oyuncularım istediklerimi yaptı'

Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı.
Deneyimli teknik adam oyuncularının kırmızı kart hariç maçtan önce ne konuştuysa yaptıklarını belirterek, "Karşılaşmayı 3-2 kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımızın mücadelesi sayesinde 3 puanla ayrıldık." dedi.
Cherchesov, 10 kişi kalmalarına karşın sadece savunma yapmadıklarını, maçı kazanmak için hücumda pozisyonlar ürettiklerini ve sonuca gittiklerini sözlerine ekledi.
Deneyimli teknik adam oyuncularının kırmızı kart hariç maçtan önce ne konuştuysa yaptıklarını belirterek, "Karşılaşmayı 3-2 kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımızın mücadelesi sayesinde 3 puanla ayrıldık." dedi.
Cherchesov, 10 kişi kalmalarına karşın sadece savunma yapmadıklarını, maçı kazanmak için hücumda pozisyonlar ürettiklerini ve sonuca gittiklerini sözlerine ekledi.
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