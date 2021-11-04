Spartak Moskova'da teknik direktörlük görevinde bulunan Stanislav Cherchesov A Spor'a özel açıklamalarda bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



"Benim için Fatih Terim dünyada tektir."



"Rusya'nın Fatih Terim'i olarak tanımlanıyorsunuz. Bu tanıma katılıyor musunuz? Neden böyle bir benzetme yapılıyor?" sorusuna yanıt veren Stanislav Cherchesov "Nedenini bilemiyorum. Bunu tam olarak size açıklayamam tabi ama karakter olarak baktığımızda Fatih Terim ile aynı şekilde doğduk diyebilirim. Ben iki defa Fatih Terim' e karşı oynadım. Fiorentina'da biz kazandık. İlk maçım zaten Türkiye'ye karşıydı. O zaman Fatih Terim vardı ve Antalya'da oynamıştık. Bunu samimi olarak söyleyebilirim, Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalıştık. Çok güzel bir çalışma yapıyor. Onun olduğu yerde takımlar çok iyi. Biliyorsunuz Galatasaray ile Avrupa Kupasını kazandı ve benim için dünyada tektir." ifadesinde bulundu.









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