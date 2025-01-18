Cher Ndour'un talipleri ortaya çıktı!

İtalya'dan Bologna, Parma ve Torino, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cher Ndour ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cher Ndour'un talipleri ortaya çıktı!
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18 Ocak 2025 16:39
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu.

NDOUR'UN TALİPLERİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bologna, Torino ve Parma, Ndour ile ilgileniyor. Ndour ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilenen Como'nun ise 20 yaşındaki futbolcu için artık devrede olmadığı belirtildi.

MUANI TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR

Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Ancak Fransız ekibinin Ndour dahil yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu. (6 oyuncu)

Fransız basınındaki haberde, PSG'nin Ndour'a İtalyan ekiplerinden olan ilgiden memnun olduğu ve genç oyuncunun durumunu Randal Kolo Muani için kullanabileceği kaydedildi. PSG'nin, Muani transferi Ndour'u devre arasında geri çağırabileceği ve genç oyuncuyu İtalyan ekiplerinden birine bonservisiyle satabileceği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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