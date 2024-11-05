Cher Ndour: 'İyi oynadığımı düşünüyorum'

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, Süper Lig'de yaşadıkları son 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon vererek Malmö'yü yenmek istediklerini belirtti.
Malmö'nün fiziksel açıdan iyi bir takım olduğunun altını çizen Ndour, "Zor maç olacak. Malmö'nün oyun temposu yüksek. Onlardan daha kaliteli bir takımız. Kalitemiz, tempomuz ve taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz. Son 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon vermek için iyi zamanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takımda forma giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tarihi geçmişi olan çok büyük bir takımda oynuyorum. Hocamıza bana güvenerek forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı iyi kullandığımı düşünüyorum. Daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Malmö'nün fiziksel açıdan iyi bir takım olduğunun altını çizen Ndour, "Zor maç olacak. Malmö'nün oyun temposu yüksek. Onlardan daha kaliteli bir takımız. Kalitemiz, tempomuz ve taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz. Son 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon vermek için iyi zamanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takımda forma giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tarihi geçmişi olan çok büyük bir takımda oynuyorum. Hocamıza bana güvenerek forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı iyi kullandığımı düşünüyorum. Daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.