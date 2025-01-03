Cher Ndour: "Beşiktaş için bu durumlar normal değil"

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Cher Ndour: 'Beşiktaş için bu durumlar normal değil'
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03 Ocak 2025 22:27
Son güncelleme 03 Ocak 2025 23:04
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Cher Ndour, konuk oldukları Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Ndour, "Zor bir durum herkes için. Taraftarı da üzdüğümüzü biliyoruz. Beşiktaş için bu durumlar normal değil. Biz idmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Bugün işler bizim için iyi gitmedi. Kafaları kaldıracağız ve bu durumu buradan döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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