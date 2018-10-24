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Chelsea'ye BATE maçı öncesi Hazard şoku

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın BATE Borisov maçında oynamayacağı açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'ye BATE maçı öncesi Hazard şoku
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24 Ekim 2018 17:43
Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi L grubunda oynayacağı BATE Borisov maçı öncesinde mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Sarri, Hazard'ın sakatlığını açıkladı.

İtalyan teknik direktör, Belçikalı yıldızın sırt ağrısı olduğunu dile getirdi.

Hazard'ın saakatlığına dair geniş açıklamasında Sarri, "Durumun tehlikeli olup olmadığından emin değilim. Bir sırt problemi var ve bu problemi Pazar gününe kadar çözmeye çalışacağız" dedi.

Eden Hazard, bu sezon Chelsea forması ile çıktığı 11 karşılaşmada 8 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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