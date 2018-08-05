Chelsea'nin yeni transferi Jorginho ve annesi

Annesi oğlunun formasını mağazada görüyor ve...

05 Ağustos 2018 17:27
Chelsea'nin yeni transferi Jorginho ve annesi
Annesi oğlunun formasını mağazada görüyor ve...



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Valbuena tepki çekmeye başladı

Geçen sezon da sıkça gündeme gelen Mathieu Valbuena'ya tepkiler gelmeye başladı. Geçen sezon bireysel oynadığı için Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilen Fransız futbolcu bu inadından bu sene de vazgeçmiyor.


Diğer Haberler

Anderson Talisca, Çin'de 4. maçta 6. golünü attı Sosyal Medya Dedikoduları

Anderson Talisca, Çin'de 4. maçta 6. golünü attı
Napoli Başkanı: ''Stadımız tuvalete benziyor!'' Napoli

Napoli Başkanı: ''Stadımız tuvalete benziyor!''
'David Braz, Türkiye'ye transfer oluyor' Türkiye Transferler

"David Braz, Türkiye'ye transfer oluyor"
Chelsea'nin yeni transferi Jorginho ve annesi Sosyal Medya Dedikoduları

Chelsea'nin yeni transferi Jorginho ve annesi
Guardiola'dan Sterling'in geleceği için flaş açıklama! Manchester City

Guardiola'dan Sterling'in geleceği için flaş açıklama!
Beşiktaş'a Bayern Münih şoku! Kaçan balık büyük oldu... Beşiktaş

Beşiktaş'a Bayern Münih şoku! Kaçan balık büyük oldu...
Juventus, transferde şalteri kapattı! Dünya Transferler

Juventus, transferde şalteri kapattı!
Ivan Perisic, transfer hakkında konuştu! Transferler

Ivan Perisic, transfer hakkında konuştu!
Nacer Chadli için transfer açıklaması! Beşiktaş

Nacer Chadli için transfer açıklaması!
Daha fazla göster
1

Everton, Fenerbahçe'nin istediği forvete göz koydu!
2

Milan, Barcelona'yı 90+3'te yıktı! Tek gol Andre Silva'dan
3

Galatasaray-Akhisarspor: İşte son gelişmeler
4

Phillip Cocu'dan sürpriz Hasan Ali kararı!
5

Mehmet Ekici'ye Bundesliga'dan talip!
6

Fatih Terim'in gözdesi Mathieu Valbuena!
7

Valbuena tepki çekmeye başladı
8

Fenerbahçe'den Barcelona'ya: "Cevap verin artık"
9

Galatasaray, Emre Akbaba için teklif artırdı!
10

Sevilla'dan Beşiktaş'a flaş teklif! Bedava 10 numara...
yukarı ok