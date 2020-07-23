Chelsea'nin transferini Sane açıkladı

Bayern Münih'in Manchester City'den kadrosuna kattığı Leroy Sane, düzenlenen basın toplantısında merakla beklenen transferi açıkladı.
Sane, Chelsea'nin uzun süredir gündeminde olduğu konuşulan Havertz'in Londra ekibine transfer olduğunu söyledi.
24 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Almanya her zaman iyi genç oyunculara sahiptir ve birçok genç oyuncu Bundesliga'da şans bularak kendini geliştirebiliyor. Bence Chelsea, Werner ve Havertz transferlerini 1 yıl içinde bitirerek iyi bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.
100 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Chelsea'nin Havertz için Bayer Leverkusen'e 70 milyon eurosu peşin olmak üzere 100 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği konuşuluyor.
Kai Havertz, bu sezon Leverkusen'de 43 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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Sane, Chelsea'nin uzun süredir gündeminde olduğu konuşulan Havertz'in Londra ekibine transfer olduğunu söyledi.
24 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Almanya her zaman iyi genç oyunculara sahiptir ve birçok genç oyuncu Bundesliga'da şans bularak kendini geliştirebiliyor. Bence Chelsea, Werner ve Havertz transferlerini 1 yıl içinde bitirerek iyi bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.
100 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Chelsea'nin Havertz için Bayer Leverkusen'e 70 milyon eurosu peşin olmak üzere 100 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği konuşuluyor.
Kai Havertz, bu sezon Leverkusen'de 43 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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