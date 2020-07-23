Chelsea'nin transferini Sane açıkladı

100 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

'in'den kadrosuna kattığı, düzenlenen basın toplantısında merakla beklenen transferi açıkladı.Sane, Chelsea'nin uzun süredir gündeminde olduğu konuşulan Havertz'in Londra ekibine transfer olduğunu söyledi.24 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Chelsea'nin Havertz için Bayer Leverkusen'e 70 milyon eurosu peşin olmak üzere 100 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği konuşuluyor.Kai Havertz, bu sezon Leverkusen'de 43 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.