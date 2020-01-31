Chelsea'nin son gün denemesi: Edinson Cavani

Chelsea, ara transferin son gününde Edinson Cavani için PSG'yi ikna etmeye çalışacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; psg.fr
Chelsea'nin son gün denemesi: Edinson Cavani
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31 Ocak 2020 03:55
Chelsea, transferin son gününe girilirken Paris Saint-Germain'den Edinson Cavani'yi almak için girişimlerini sürdürüyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Dries Mertens için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Chelsea, rotasını tamamen Edinson Cavani'ye kırdı. Atletico Madrid'in transfer edemediği Uruguaylı yıldız için Chelsea, son teklifini gün içerisinde sunacak.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son 6 ayına giren Cavani, Fransız kulübünün yaptığı uzatma tekliflerini geri çevirmişti.

2013 yazında Napoli'den PSG'ye 62.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 32 yaşındaki Uruguaylı, bu sezon oynadığı 14 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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