Chelsea'nin son gün denemesi: Edinson Cavani

Chelsea, transferin son gününe girilirken Paris Saint-Germain'den Edinson Cavani'yi almak için girişimlerini sürdürüyor.Daily Mail'de yer alan habere göre; Dries Mertens için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Chelsea, rotasını tamamen Edinson Cavani'ye kırdı. Atletico Madrid'in transfer edemediği Uruguaylı yıldız için Chelsea, son teklifini gün içerisinde sunacak.Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son 6 ayına giren Cavani, Fransız kulübünün yaptığı uzatma tekliflerini geri çevirmişti.2013 yazında Napoli'den PSG'ye 62.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 32 yaşındaki Uruguaylı, bu sezon oynadığı 14 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.