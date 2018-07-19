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Chelsea'nin eski yıldızı Sarri'nin yardımcısı oldu

Futbolculuk kariyerinde Chelsea forması terleten Gianfranco Zola, Sarri'nin yardımcısı oldu.

Kaynak: AA
Chelsea'nin eski yıldızı Sarri'nin yardımcısı oldu
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19 Temmuz 2018 12:47
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri'nin yardımcılığına İtalyan Gianfranco Zola getirildi.

Chelsea Kulübü, takımın eski futbolcularından Zola'nın yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstleneceğini duyurdu.

Londra ekibinde 1996-2003 yıllarında forma giyen 52 yaşındaki Zola, İngiltere'de West Ham United, Watford, İtalya'da Cagliari, Katar'da El-Arabi ve İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yaptı.



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