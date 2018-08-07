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Chelsea'nin Courtois planı! Jan Oblak...

Chelsea, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'ın takımdan ayrılması durumunda Jan Oblak'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'nin Courtois planı! Jan Oblak...
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07 Ağustos 2018 01:14
Chelsea, Real Madrid'e transfer olmak için Belçikalı file bekçisini Thibaut Courtois'nın alternatifini belirledi.

Premier Lig ekibi, Courtois'nın takımdan ayrılması durumunda Atletico Madrid'den Jan Oblak'ı kadrosuna katmak istiyor.

100 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Chelsea, Jan Oblak'ın serbest kalma bedeli olan 100 milyon euroyu ödemeye hazır.

Atletico Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Jan Oblak, geçtiğimiz sezon 49 maçta 28 gol yedi ve 29 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

ANTRENMANA KATILMADI

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Courtois, takıma bir bilgilendirme yapmadı ve antrenmana katılmadı.



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