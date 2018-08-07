Chelsea'nin Courtois planı! Jan Oblak...

, Real Madrid'e transfer olmak için Belçikalı file bekçisinialternatifini belirledi.Premier Lig ekibi, Courtois'nın takımdan ayrılması durumunda Atletico Madrid'den Jan Oblak'ı kadrosuna katmak istiyor.Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Chelsea, Jan Oblak'ın serbest kalma bedeli olan 100 milyon euroyu ödemeye hazır.Atletico Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Jan Oblak, geçtiğimiz sezon 49 maçta 28 gol yedi ve 29 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Courtois, takıma bir bilgilendirme yapmadı ve antrenmana katılmadı.