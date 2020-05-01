Chelseali Rüdiger Liverpool'un şampiyonluğunu kabullendi

Chelsea'nin Alman savunmacısı Antonio Rüdiger Premier Lig şampiyonluğunu Liverpool'un hak ettiğini söyledi.Rüdiger verdiği röportajda koronavirüs sebebiyle lige verilen aranın devam etmemesi kararı çıkarsa Liverpool'un şampiyon ilan edilebileceğini söyledi. Rüdiger açıklmasında "İngiltere'de şampiyon ilan edilecekse Liverpool olmalı. Onlar hak ettiler. Etik olarak şampiyonluğun onlara ait olması gerekiyor. Ancak yine de sezonu sahada bitirebilmek isterdim" ifadelerini kullandı.Alman futbolcu sezonun geri kalanının oynanması ile ilgili kafasında şüpheler olduğunu da itiraf ederek, "Oynamaya devam edeceksek dünyanın farklı yerlerinde insanların öldüğünü göz ardı etmemeliyiz. Bu insanlar için tehlikeli olursa vicdanıma uygun olup omayacağını bilmiyorum" sözlerini kullandı.Liverpool'un 34 puan gerisinde olan Chelsea'ye 2017 yılında 35 milyon euro'ya transfer olmuştu.