Chelseali Christensen'in yeni adresi belli oluyor!

Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Andreas Christensen'in Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelseali Christensen'in yeni adresi belli oluyor!
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08 Mart 2022 16:11
Chelsea'nin yeni sözleşme konusunda ikna edemediği yıldız savunmacı Andreas Christensen kararını verdi.

İspanyol basınına göre, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız savunmacının Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtildi.

Haberde babası ve menajerinin oyuncuyu Chelsea'de tutmak istediği ancak Christensen'in daha iyi teklifler olmasına rağmen Barcelona'ya gitmeye karar verdiği ifade edildi.

Barcelona'nın teklifinin finansal açıdan cazip olmamasına rağmen, yıldız savunmacının Xavi'nin projesi ve İspanyol devinin dünya futbolundaki öneminden dolayı böyle bir karar aldığı kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 24 maçta, 2 gol ve 1 asist yaptı.

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