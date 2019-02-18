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Chelsea'den Zidane için 230 milyon euro!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük koltuğuna gelecek sezon için Zinedine Zidane'ı düşünüyor. Chelsea'nin Zidane planı da hazır...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'den Zidane için 230 milyon euro!
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18 Şubat 2019 17:16
Bu sezon Maurizio Sarri ile beklediğini alamayan Chelsea, gelecek sezona şu an boşta olan Zinedine Zidane ile başlamayı düşünüyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Chelsea ile Zidane görüştü ve Fransız adam isteklerini Chelsea'ye iletti.

Habere göre Zidane, Chelsea'ye imza atmak için 3 madde istedi. Zidane'ın Chelsea'ye 'tamam' demesi için 3 madde şu şekilde;

1- Eden Hazard, takımda kalacak.

2- 230 milyon euro transfer harcaması

3- Yapılacak transferlerde tek yetki kendisinin olacak

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