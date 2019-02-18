Chelsea'den Zidane için 230 milyon euro!

Bu sezon Maurizio Sarri ile beklediğini alamayan, gelecek sezona şu an boşta olanile başlamayı düşünüyor.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Chelsea ile Zidane görüştü ve Fransız adam isteklerini Chelsea'ye iletti.Habere göre Zidane, Chelsea'ye imza atmak için 3 madde istedi. Zidane'ın Chelsea'ye 'tamam' demesi için 3 madde şu şekilde;Eden Hazard, takımda kalacak.230 milyon euro transfer harcamasıYapılacak transferlerde tek yetki kendisinin olacak