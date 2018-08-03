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Chelsea'den Zaha için 33 milyon euro

Crystal Palace, Chelsea'nin 33 milyon euroluk teklif yaptığı Wilfried Zaha'ya yeni sözleşme önerdi ancak yıldız oyuncu ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'den Zaha için 33 milyon euro
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03 Ağustos 2018 02:32
Premier League ekiplerinden Chelsea'nin transferdeki yeni hedefi Wilfried Zaha oldu.

Sarri ile yeni bir döneme giren Chelsea, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'nın peşinde düştü. Palace, Chelsea'nin ilgilendiği oyuncusunu takımda tutmak isterken, Zaha ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Ada basınında yer alan habere göre Palace'ın zamlı yeni sözlşeme teklifi Zaha tarafından geri çevrildi. Başarılı kanat oyuncusu yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini iletti.

Chelsea de Zaha'nın menajeriyle görüşmelerini sürdüüryor. Mavi-beyazlı ekip bu transfer için Crystal Palace'a yaklaşık 33 milyon euroluk teklif götürmeyi planlıyor.

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