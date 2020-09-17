Chelsea'den Trabzonspor'a transfer: Anlaşma tamam

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Lewis Baker ve kulübü ile anlaştı

Chelsea'den Trabzonspor'a transfer: Anlaşma tamam
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17 Eylül 2020 09:07
Trabzonspor, bonservisi Chelsea'de olan ve son olarak Fortuna Dusseldorf'ta forma giyen Lewis Baker için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki Baker'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Trondsen'in sakatlığı sonrasında orta sahada arayışta olan bordo mavililer açığını Baker ile kapatmış olacak.



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