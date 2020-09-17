Chelsea'den Trabzonspor'a transfer: Anlaşma tamam

Trabzonspor, bonservisi Chelsea'de olan ve son olarak Fortuna Dusseldorf'ta forma giyen Lewis Baker için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.



A Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki Baker'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



Trondsen'in sakatlığı sonrasında orta sahada arayışta olan bordo mavililer açığını Baker ile kapatmış olacak.



