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Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için kritik adım

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasındaki dev maçta Chelsea, evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için kritik adım
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06 Mayıs 2018 20:24
Chelsea - Liverpool maçında kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu. İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesi, Stamford Bridge'de oynandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Giroud'dan geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 69 yaptı ve 4. sıradaki Tottenham ile arasındaki farkı 2'ye indirerek, Şampiyonlar Ligi bileti için umutlandı. Liverpool ile 72 puanla 3. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea evinde Huddersfield'ı konuk edecekken, Liverpool ise evinde Brighton'ı konuk edecek.



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