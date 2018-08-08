Chelsea, İngiltere'de transferin kapanmasına bir gün kala bombayı patlattı. Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea, Athletic Bilbao'dan kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna kattı.
Athletic Bilbao, yaptığı açıklamada Kepa Arrizabalaga için Chelsea'nin 80 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği belirtildi. 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz deviyle resmi sözleşme imzalayacak.
Kepa için ödenene 80 milyon euro, dünyada bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.
Aynı zamanda Kepa, Chelsea Kulübü'nün bugüne kadar yaptığı en pahalı transfer oldu. Başarılı kaleci Bilbao'nun da en yüksek bedelle sattığı oyuncu oldu.
İşte Chelsea'nin en pahalı 5 transferi...
Kepa - 80 milyon euro
Morata - 66 milyon euro
Torres - 59 milyon euro
Jorginho - 57 milyon euro
Shevchenko - 43 milyon euro
Athletic Bilbao, yaptığı açıklamada Kepa Arrizabalaga için Chelsea'nin 80 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği belirtildi. 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz deviyle resmi sözleşme imzalayacak.
Kepa için ödenene 80 milyon euro, dünyada bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.
Aynı zamanda Kepa, Chelsea Kulübü'nün bugüne kadar yaptığı en pahalı transfer oldu. Başarılı kaleci Bilbao'nun da en yüksek bedelle sattığı oyuncu oldu.
İşte Chelsea'nin en pahalı 5 transferi...
Kepa - 80 milyon euro
Morata - 66 milyon euro
Torres - 59 milyon euro
Jorginho - 57 milyon euro
Shevchenko - 43 milyon euro
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
🔥 Kepa, bir kaleci için en çok bonservis bedeli ödenen isim oldu.
💫Kepa Arrizabalaga - 80 milyon euro
💫Alisson - 75 milyon euro
💫Gianluigi Buffon - 52,9 milyon euro pic.twitter.com/V7SLi00fzL
— Sporx (@sporx) 8 Ağustos 2018