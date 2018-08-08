🔥 Kepa, bir kaleci için en çok bonservis bedeli ödenen isim oldu.



💫Kepa Arrizabalaga - 80 milyon euro

💫Alisson - 75 milyon euro

💫Gianluigi Buffon - 52,9 milyon euro pic.twitter.com/V7SLi00fzL



— Sporx (@sporx) 8 Ağustos 2018

, İngiltere'de transferin kapanmasına bir gün kala bombayı patlattı. Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea,'dan kaleci'yı kadrosuna kattı., yaptığı açıklamada Kepa Arrizabalaga için Chelsea'ninserbest kalma bedelini ödediği belirtildi. 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz deviyle resmi sözleşme imzalayacak.Kepa için ödenene 80 milyon euro, dünyada bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.Aynı zamanda Kepa, Chelsea Kulübü'nün bugüne kadar yaptığı en pahalı transfer oldu. Başarılı kaleci Bilbao'nun da en yüksek bedelle sattığı oyuncu oldu.Kepa - 80 milyon euroMorata - 66 milyon euroTorres - 59 milyon euroJorginho - 57 milyon euroShevchenko - 43 milyon euro