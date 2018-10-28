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Chelsea'den Burnley'e farklı tarife!

İngiltere Premieer Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Chelsea, Burnley deplasmanında farklı bir skorla galip geldi.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea'den Burnley'e farklı tarife!
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28 Ekim 2018 18:25
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında Burnley ile Chelsea karşılaşacak. Turf Moor Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Chelsea oldu.

Chelsea'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alvaro Morata, 57. dakikada Ross Barkley, 62. dakikada Willian ve 90. dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.

Chelsea'nin 24 yaşındaki futbolcusu Ross Barkley attığı golün yanı sıra iki de asist yaparak maç damga vurdu.

Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 24'e yükseltirken, Burnley 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Burnley, West Ham United'a konuk olacak. Chelsea, Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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