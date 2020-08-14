Chelsea'den 90 milyon euro istediler

Chelsea'de Frank Lampard'ın mutlaka kadrosunda görmek istediği Declan Rice için kulübü West Ham United'den yüksek bir bonservis bedeli talebi geldi.



Transfere erken başlayan Chelsea; Timo Werner ve Hakim Ziyech ile imzaladı. Londra kulübü aynı zamanda Kai Havertz'i de kadrosuna katmak istiyor.



Transfere şimdiden yüksek harcamalar yapılmış olması teknik direktör Frank Lampard'ın kaleci, sol bek ve stoper isteklerini zora sokuyor.



STOPER OLARAK İSTİYOR



42 yaşındaki Lampard, orta saha oyuncusu Declan Rice'ı kadrosuna katarak stoperde görevlendirmek istiyor. Rice, daha önce Chelsea altyapısında oynadı.



Genç oyuncunun kulübü West Ham United ise bu sezon Premier Lig'de her dakikayı oynayan Declan Rice için 90 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.



Chelsea'nin gündeminde Kai Havertz ve Ben Chillwell gibi oyuncular da varken, kulübün bu bedeli karşılaması mümkün görünmüyor. Londra ekibi, birkaç transfer hedefinden vazgeçmek zorunda kalacak.