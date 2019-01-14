Chelsea'den 30 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi'den gelen transfer teklifini kabul etti.Bir süredir ortab sahaya takviye yapmaya hazırlanan Chelsea, Barella'dan vazgeçip,konusunda karar verdi. Chelsea, Zenit'e orta saha oyuncusu Paredes içinteklifte bulunurken, Rus temsilcisi bu teklifi kabul etti.Oyuncu ile de anlaşayan Chelsea, Paredes ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Fabregas'ın yerine alınacak Paredes, Chelsea'den yıllıkkazanacak.24 yaşındaki Leandro Paredes bu sezon Zenit formasıyla 22 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 4 asist yaptı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde karşılaşacak.