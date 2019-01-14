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Chelsea'den 30 milyon euroluk transfer

Zenit, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Leandro Paredes için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'den 30 milyon euroluk transfer
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14 Ocak 2019 04:15
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, Chelsea'den gelen transfer teklifini kabul etti.

Bir süredir ortab sahaya takviye yapmaya hazırlanan Chelsea, Barella'dan vazgeçip, Leandro Paredes konusunda karar verdi. Chelsea, Zenit'e orta saha oyuncusu Paredes için 30 milyon euroluk teklifte bulunurken, Rus temsilcisi bu teklifi kabul etti.

Oyuncu ile de anlaşayan Chelsea, Paredes ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Fabregas'ın yerine alınacak Paredes, Chelsea'den yıllık 4,5 milyon euro kazanacak.

24 yaşındaki Leandro Paredes bu sezon Zenit formasıyla 22 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 4 asist yaptı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde karşılaşacak.



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