Chelsea'de Victor Moses kadro dışı kaldı

Chelsea Menajeri Frank Lampard, Victor Moses'ın kadro dışı kaldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Chelsea'de Victor Moses kadro dışı kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2020 22:45
Chelsea, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Victor Moses'ı kadro dışı bıraktı.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, tecrübeli oyuncunun planlarında olmadığını belirtirken, "Şu anda kadro dışı kalmış durumda, A takımımızın bir parçası değil. Onu iyi tanıyorum, bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için