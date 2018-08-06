Chelsea'de Thibaut Courtois şoku!

Real Madrid'e transfer olmak isteyen, herhangi bir bilgilendirme yapmadanidmanına katılmadı.İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Belçikalı kaleci, takıma bir bilgilendirme yapmadı ve antrenmana katılmadı.Başarılı kalecinin bu hareketi, Real Madrid'e transfer olacağı söylentilerini arttırdı.Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Eğer Courtois benimle konuşup ayrılmak istediğini söylerse o zaman oturur konuşuruz. Ben kadromda sadece yüksek motivasyonulu oyuncular görmek isterim.'' demişti.