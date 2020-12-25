Chelsea'de Lampard yasaları: İdmana geç kalan yanar

Chelsea, Frank Lampard'la birlikte yeniden Premier Lig'i kazanmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla idare eden Chelsea, bu sezon hem gençlerine süre veriyor hem de yıldızlarla dolu bir kadroyla şampiyonluk hedefliyor.Tammy Abraham, Mason Mount ve Reece James gibi genç isimler, bu kez yıldız oyuncularla birlikte sezonun yükünü çekmeye çalışıyor.Teknik direktör Frank Lampard, kulüpte disiplini sağlamak için ceza yöntemini de düzenli olarak kullanıyor. İngiliz teknik adamın getirdiği sistem yüksek para cezalarıyla dikkat çekiyor.Örneğin takım yemeği sırasında yapılan telefon görüşmesi, salon çalışmasına geç kalmak gibi durumlarda oyuncuların bin poundluk ceza ödemesi gerekiyor. Ayrıca takım toplantısına geç kalınan her dakika için 500 pound ödenmesi gerekiyor.Frank Lampard'ın getirdiği cezalar arasında en pahalı olanı, bir oyuncunun idmana geç kalması halinde 20 bin pound ödeme gerekliliği olarak öne çıkıyor.Ayrıca idmandan en az 1.5 saat önce sakatlık ya da hastalık durumunu bildirmeyen oyuncuya 10 bin pound ceza kesiliyor.Maviler'de oyuncular aldıkları cezaları 14 gün içinde ödemezlerse, ücret iki katına çıkıyor. Lampard'ın kararı gereği vücudunu ve formunu koruyan isimlerin de aldıkları cezalar sonrasında indiriliyor.41 yaşındaki Lampard'ın zihniyetinin Chelsea'yi şampiyonluğa götürüp götüremeyeceği merak konusu ancak şimdiden etkilerini gösterdiği söylenebilir. Chelsea, Premier Lig'de 25 puanla liderin 6 puan arkasında yer alıyor.