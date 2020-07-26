'Chelsea'de Kepa, Liverpool'un Karius'u gibi!'

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Chelsea'nin transfer politikası ve kaleci transferi için flaş yorumlarda bulundu.



Mavilerin, Liverpool'un yaşadığı gibi bir "Karius" problemi yaşadığını vurgulayan Carragher, "Chelsea, kendi Karius problemini yaşıyor. Kalecilerini değiştirmedikleri sürece daha fazla ilerleyemezler. Chelsea takımına bakıyorum ve takımda hoşlandığım birçok şey var. Bu takım bana Jürgen Klopp'un birkaç yıl önceki tarzını hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.



Chelsea'nin bir savunmacıya ihtiyacı olduğunu belirten efsane futbolcu, "Lampard, elinden gelen her şeyi yaptı. Evet, hala kariyerinin başlarında ama büyük transferler takımı ve onu tamamen değiştirebilir. Bence Chelsea'nin bir savunmacıya ihtiyacı var, kaç gol yediklerini görüyorsunuz. Ligde köşe vuruşlarını savunan en kötü takım. Bu, Chelsea için çok büyül bir problem." dedi.



Kaleci transferinin diğer transferlerden daha önemli olduğuna dikkat çeken Jamie Carragher, "Ajax'tan Werner geliyor, genç bir oyuncu. Leverkusen'den Havertz'in geleceği de konuşuluyor. Kulağa harika geliyor ve taraftarları heyecanlandırıyor. Ancak bir kaleci transfer etmiyorsanız bu transferlerin hiçbir yararı olmaz." diye konuştu.



UĞURCAN ÇAKIR GÜNDEMDE



Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır için 30 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.



