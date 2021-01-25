Chelsea'de değişim: Lampard yerine Tuchel

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Frank Lampard'ın yerine Thomas Tuchel sesleri yükseliyor

Haber; Sporx.com dış haberler
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Chelsea'de değişim: Lampard yerine Tuchel
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25 Ocak 2021 13:37
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de flaş bir karar çıkıyor.

Ada basınında, Alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası menajer Frank Lampard ile bugün yolların ayrılacağı belirtildi.

Uzun zamandır görevden ayrılması konuşulan Lampard'ın yerine ise en büyük aday olarak son olarak PSG'de görev yapan Thomas Tuchel'in adı geçiyor. RMC Sport'un haberine göre; Chelsea, PSG ile yolları ayrılan Thomas Tuchel'le 4 senelik sözleşme imzalayacak.

Ligde 19 maçta 29 puan toplayabilen Chelsea, 9. basamakta yer alıyor



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