Chelsea yine manşetlerde: 'Satılık!'

Spor yatırımcıları ve özel sermaye şirketleri, Rus oligark Roman Abramovich'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantılarıyla ilgili iddialar nedeniyle yakın gelecekte Chelsea'yi satılığa çıkaracağına inanıyor.



Bloomberg'te yer alan haberde; Chelsea için olası bir satış kararı çıkması durumunda, teklif verecek yatırımcıların hazır olduğu ve hatta İngiliz kulübü için kısa süre önce satın alma teklifinin iletildiği yazıldı.



Değerlendirme şirketi KPMG'ye göre dünyanın en güçlü ve zengin kulüplerinden biri olan Chelsea'nin değerinin 1.9 milyar euro olduğu da belirtildi.



THOMAS TUCHEL: "BİZLERE YÖNELİK DE ELEŞTİRİ OLACAK"



Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için yaptığı saldırılar nedeniyle Chelsea karşıtı bir tepkiye hazırlandığını belirtti.



Pazar günü Wembley'de Lig Kupası finali için Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Londra takımın hocası, "Bir dereceye kadar kulübe, o kulübü temsil eden bizlere yönelik eleştirel görüşleri anlayabiliyorum. Bunu anlayabiliyorum ve kendimizi tamamen kurtaracağımızı da biliyorum. Ukrayna'daki durum, Chelsea'deki herkes üzerinde derin bir psikolojik etkiye sahip. Bunun bir sorun olmadığını iddia etmemeliyiz." dedi.



Alman teknik adam, "Bu durum Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bizler de Avrupa'nın bir parçasıyız. Savaştan etkilenenlere en iyi dileklerimi iletiyorum. Şu anda bu olaya bizden daha fazla dahil olan tüm insanlar için çok daha fazla belirsizlik var. Onlara saygılarımı ve dularımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.





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