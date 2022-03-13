Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike! Yıldızlar boşa çıkıyor...

İngiliz hükümetinin Chelsea'ye yaptırımları sonrası Premier Lig devi, sözleşme yenileme, transfer ve bilet satış yasaklarının kaldırılması için talepte bulundu. 'Oyuncular ile yeni sözleşme yapılamaz' yasağı kaldırılmazsa Cesar Aspilicueta, Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike! Yıldızlar boşa çıkıyor...
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13 Mart 2022 17:19
Premier Lig devi Chelsea, yaptırımlar sonrası büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

İngiliz basınına göre, Chelsea'nin, hükümetten 'oyuncularla yeni sözleşme yapılamaz' yasağının kaldırılması için talepte bulunduğu belirtildi.

YILDIZ İSİMLER BOŞA ÇIKACAK!

Haberde hükümet bu yaptırım kararından geri adım atmazsa, Chelsea'nin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cesar Aspilicueta, Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen ile yeni kontrat şansı kalmayacak ve oyuncular boşa çıkacak.

Ayrıca, Chelsea, kulübün işleyişinde sıkıntı yaşamamak için transfer yasağıyla birlikte bilet satış kısıtlamasının da kaldırılması için talepte bulunduğu kaydedildi.

Daha önce İngiliz hükümeti, Chelsea için aldığı yaptırım kararlarında bazı değişiklikler yaparak, lig maçlarında harcamalarına izin verilen tutarı 500 binden 900 bin euroya çıkarmıştı.

DEPLASMAN MAÇLARINDA ARTIŞ YOK!

Ancak, ligde oynanan deplasman maçlarında 20.000 euro olan harcama limiti artırılmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak deplasman maçları için ise limit, çeyrek finale çıkmaları halinde artırılacak.

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