Chelsea yeni santrforunu açıkladı

Bu sezon gösterdiği kötü performansla beraber kadroda değişime giden Chelsea, Villareal'de oynayan Nicolas Jackson'u transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Chelsea yeni santrforunu açıkladı
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30 Haziran 2023 21:39
Son güncelleme 30 Haziran 2023 21:49
Geçtiğimiz sezon Premier Ligde istediğini alamayan ve 3 kere teknik direktörlük değişimine giden Chelsea gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Chelsea son olarak Villareal'de forma giyen Nicolas Jackson'u transfer ettiğini açıkladı.

35 MİLYON EURO

Chelsea 22 yaşındaki Senegalli santrfor için Villareal'e 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Chelsea yaptığı açıklamada Senegalli santrfor Nicolas Jackson ile 8 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu sözleşme süresi Premier Ligde en uzun sözleşme süresi olarak bir rekorda kırmış oldu.

38 MAÇA ÇIKTI

Villareal formasıyla 38 resmi maça çıkan Nicolas Jackson bu karşılaşmalarda 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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