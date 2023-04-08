Chelsea'ye Lampard da çare olamadı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Chelsa, takıma geri dönen Frank Lampard'ın ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'ye Lampard da çare olamadı!
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08 Nisan 2023 18:55
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'taki maçtan Chelsea 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes attı.

Chelsea, Graham Potter sonrası göreve geri dönen Frank Lampard yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Chelsea'nin ligde kazanamama serisi 4 maça çıktı. Londra temsilcisi ligde 39 puanda kaldı. Wolves, 31 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Chelsea, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Wolverhampton sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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