İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'taki maçtan Chelsea 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes attı.
Chelsea, Graham Potter sonrası göreve geri dönen Frank Lampard yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Chelsea'nin ligde kazanamama serisi 4 maça çıktı. Londra temsilcisi ligde 39 puanda kaldı. Wolves, 31 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Chelsea, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Wolverhampton sahasında Brentford'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes attı.
Chelsea, Graham Potter sonrası göreve geri dönen Frank Lampard yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Chelsea'nin ligde kazanamama serisi 4 maça çıktı. Londra temsilcisi ligde 39 puanda kaldı. Wolves, 31 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Chelsea, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Wolverhampton sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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