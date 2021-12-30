Chelsea'ye Brighton'dan son dakika şoku geldi

Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'ye Brighton'dan son dakika şoku geldi
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30 Aralık 2021 00:28
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 28. dakikasında Mount'un asistiyle Lukaku topu filelerle buluşturdu ve Chelsea ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Brighton, oynadığı futbolla alkış alarak zorlu rakibi karşısında gol bulmanın yollarını aradı ve dakikalar 90+1' gösterdiğinde Welbeck'in attığı golle maça denge geldi, mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, 20. hafta sonunda 42 puana yükselirken Brighton ise puanını 24 yaptı.


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