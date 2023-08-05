Chelsea'ye bir genç yıldız daha!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Santos forması giyen 18 yaşındaki golcü Deivid Washington'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Chelsea'ye bir genç yıldız daha!
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05 Ağustos 2023 18:08
İngiltere'de transferin en hızlı takımı Chelsea, bir genç yıldız adayını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Deivid Washington için teklifte bulunan Londra ekibi, kısa süre içinde bu transferi tamamlayacak. 

Maviler 1.87 boyundaki genç golcü için bonuslar hariç 20 milyon civarında bir bonservis ödeyecek. 

Deivid Washington Santos A takımı ile toplam 16 maçta 2 gol kaydetti.
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