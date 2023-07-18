Chelsea'ye 80 milyon euroluk şok! Çapraz bağları koptu

Yeni sezonda takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren Chelsea'ye şok bir haber geldi.
Londra devinin geçen yaz 80 milyon €'ya aldığı Wesley Fofana'nın çapraz bağları koptu.
22 yaşındaki Fransız futbolcu ameliyat olacak. Fofana'nın sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.
Genç stoper, Chelsea ile toplamda 20 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
Londra devinin geçen yaz 80 milyon €'ya aldığı Wesley Fofana'nın çapraz bağları koptu.
22 yaşındaki Fransız futbolcu ameliyat olacak. Fofana'nın sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.
Genç stoper, Chelsea ile toplamda 20 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.