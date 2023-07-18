Chelsea'ye 80 milyon euroluk şok! Çapraz bağları koptu

Chelsea'nin geçen yaz rekor bir bedelle transfer ettiği Wesley Fofana'nın çapraz bağları koptu. Oyuncu ameliyat edilecek. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chelsea'ye 80 milyon euroluk şok! Çapraz bağları koptu
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18 Temmuz 2023 16:44
Yeni sezonda takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren Chelsea'ye şok bir haber geldi.

Londra devinin geçen yaz 80 milyon €'ya aldığı Wesley Fofana'nın çapraz bağları koptu.

22 yaşındaki Fransız futbolcu ameliyat olacak. Fofana'nın sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

Genç stoper, Chelsea ile toplamda 20 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

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