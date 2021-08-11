Chelsea - Villarreal maçı canlı heyecanı Tuttur'da

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Kupası'nın sahibi Villarreal UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Chelsea'nin galibiyetine 1,54'lük oran verilirken Villarreal'in galibiyetine 5.00 oran belirlendi. Beraberliğin oranı 3,30 olarak değerlendirilirken maçın 2,5 ÜST oranı 1,95 ve 2,5 ALT oranı ise 1,65 olarak belirlendi.
CHELSEA - VILLARREAL MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Chelsea ile Villarreal'i karşı karşıya getirecek maça özel açılan bahislerde ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,45, ilk golü Villarreal'in atmasına 2,75 ve gol olmaz seçeneğine ise 7,50 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 2,01 olarak değerlendirildi. Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62'den açıklandı.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Chelsea'nin galibiyetine 1,54'lük oran verilirken Villarreal'in galibiyetine 5.00 oran belirlendi. Beraberliğin oranı 3,30 olarak değerlendirilirken maçın 2,5 ÜST oranı 1,95 ve 2,5 ALT oranı ise 1,65 olarak belirlendi.
CHELSEA - VILLARREAL MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Chelsea ile Villarreal'i karşı karşıya getirecek maça özel açılan bahislerde ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,45, ilk golü Villarreal'in atmasına 2,75 ve gol olmaz seçeneğine ise 7,50 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 2,01 olarak değerlendirildi. Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62'den açıklandı.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!