Chelsea ve Roma, Lukaku için anlaşmaya vardı

Tammy Abraham'ın uzun süreli sakatlığı sebebiyle forvet transferi arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Roma, yeni forvetine kavuşmak üzere.



Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Roma ile Chelsea, Romelu Lukaku'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.



Haberde, Roma'nın Lukaku için Chelsea'ye 4.8 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceği belirtilirken, oyuncunun 7 milyon euro maaş artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Romelu Lukaku, çıktığı 37 maçta 14 gol 7 asist kaydetmişti.