Chelsea ve Roma, Lukaku için anlaşmaya vardı

Chelsea ve Roma, Romelu Lukaku'nın kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chelsea ve Roma, Lukaku için anlaşmaya vardı
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27 Ağustos 2023 16:14
Tammy Abraham'ın uzun süreli sakatlığı sebebiyle forvet transferi arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Roma, yeni forvetine kavuşmak üzere.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Roma ile Chelsea, Romelu Lukaku'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, Roma'nın Lukaku için Chelsea'ye 4.8 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceği belirtilirken, oyuncunun 7 milyon euro maaş artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Romelu Lukaku, çıktığı 37 maçta 14 gol 7 asist kaydetmişti.
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