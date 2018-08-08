Chelsea ve Real Madrid'den dev transfer anlaşması!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin kalecisi'yı renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Courtois'nın bonservisi konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve Belçikalı kalecinin yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.Chelsea ise Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic'i bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 26 yaşındaki Courtois için Chelsea'ye 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.Belçika Milli Takımı'nda da görev alan Thibaut Courtois, Chelsea formasıyla çıktığı 154 karşılaşmanın 58'inde kalesinde gole izin vermezken, toplam 152 gole engel olamadı.