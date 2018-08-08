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Chelsea ve Real Madrid dev transfer anlaşması!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid ile yapılan trasnfer anlaşmalarını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea ve Real Madrid dev transfer anlaşması!
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08 Ağustos 2018 22:14
Chelsea, Real Madrid ile yapılan Courtios - Kovacic anlaşmasını resmi yayın organından açıkladı.

Mavi-beyazlıların bildirisine göre Thibaut Courtois transferi için İspanyol devi Real Madrid ile resmen anlaşıldı.

Ancak, anlaşma dahilinde geçen bir diğer detay ise, Mateo Kovacic, gelecek sezon kiralık olarak Chelsea'de kiralık olarak forma giyecek.

Thibaut Courtois, geçtiğimiz sezon Cheslea forması ile 46 karşılaşmada boy göstermiş, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kalesini korumuştu.

Kovacic ise geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile 36 maça çıkmış ve 3 asistlik performans sergilemişti. 

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