Chelsea ve Milan, ikinci tura yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu, oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı.Chelsea, sahasında konuk ettiği Dinamo Zagreb'i 2-1'lik skorla mağlup etti. İngiliz ekibinin golleri 18. dakikada Raheem Sterling ve 30. dakikada Denis Zakaria'dan geldi. Dinamo Zagreb'in tek golü 7. dakikada Bruno Petkovic'ten geldi. Chelsea, bu sonucun ardından 13 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Grupta 4 puanla son sırada kalan Dinamo Zagreb, Avrupa kupalarına veda etti.Grubun diğer karşılaşmasında Milan, sahasında Salzburg'u ağırladı. İtalyan temsilcisi sahadan 4-0 galip ayrıldı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 57'de Olivier Giroud, 46. dakikada Rade Krunic ve uzatma dakikalarında Junior Messias kaydetti. Fransız yıldız Giroud, 2 golünün yanı sıra, 2 de asist yaptı. Bu sonucun ardından Milan, puanını 10'a yükselerek, Chelsea'nin ardından ikinci sırada üst tura çıktı. 6 puanda kalan Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.1-Chelsea: 13 puan2-Milan: 10 puan3-Salzburg: 6 puan4-Dinamo Zagreb: 4 puan