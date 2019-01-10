Chelsea ve Bayern arasında transfer savaşı!

18 yaşındaki kanat futbolcusu, Chelsea ve Bayern Münih arasında krize yol açtı.Bayern Münih, 30 milyon euroluk ilk tekliflerinin reddedilmesinin ardından Chelsea'ye 40 milyon euro teklif ederken İngiliz ekibi, transferde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle Bayern Münih'i FIFA'ya şikayet etti.Transfer görüşmeleri sırasında kendilerinden habersiz Callum Hudson-Odoi ile görüşen Bayern Münih'i FIFA'ya şikayet eden Chelsea'nin bu girişiminin ardından transferin zora girdiği belirtildi.Gelişmelerin ardından Chelsea'nin İspanyol sol beki Marcos Alonso'dan da flaş bir yorum geldi. Alonso, ''Callum Hudson-Odoi, Chelsea gibi bir takımı bırakıp niye Bayern Münih'e gitsin ki? Premier Lig, dünyanın en rekabetçi ligi. Bir oyuncu neden Bayern Münih'te oynamak ister anlamıyorum.'' diye konuştu.