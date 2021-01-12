İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Arsenal, Bursaspor'dan Ali Akman'ın transferi için resmen devreye girdi.



Daily Mail'de Simon Jones imzasıyla yayınlanan habere göre, Chelsea ve Arsenal, Galatasaray ve Salzburg'un da kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Ali Akman için Bursaspor ile masaya oturacak.



Haberde şu ifadeler kullanıldı;



"Koronavirüs salgınından dolayı kulüpler finansal olarak çok zor durumda ve Bursaspor da Ali Akman ile 6 aylık sözleşmesi kalmasından dolayı cazip bir teklif arıyor. Ali Akman, Bursaspor'da kalmayı düşünmüyor ve Bursaspor da 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli arıyor.



Chelsea ve Arsenal scout ekipleri, Ali Akman'ı uzun bir süredir takip ediyor ancak bu transfer süreci iki İngiliz kulübünün sandığı kadar kolay olmayacak, zira genç futbolcunun peşinde transfer piyaasında etkin olan Alman ve Fransız kulüpleri de var"



