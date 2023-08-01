Chelsea, Ugochukwu transferini açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Rennes forması giyen Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea, Ugochukwu transferini açıkladı
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01 Ağustos 2023 20:26
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Rennes'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Chelsea, Ugochukwu transferi için Rennes'e 28 milyon euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 resmi maça çıkan Ugochukwu, bu maçlarda 1996 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
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