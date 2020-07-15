İngiltere Premier Lig'in 36. hafta açılış maçında Chelsea, sahasında küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Norwich'i ağırladı.



Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak ligde üçüncülük yolunda hata yapmadan yoluna devam etti.



Karşılaşmanın tek golünü 45+3'te Fransız forvet Olivier Giroud, Pulisic'in asisti ile kaydetti. Giroud, bu sezon koronavirüs sebebiyle lige verilen ara sonrasındaki formuyla göz doldurdu. Giroud koronavirüs arasından sonra çıktığı 7. maçta 4. golünü attı. Ara öncesinde çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştı.



Bu sonuçla Chelsea 63 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini bu hafta da korudu. Norwich ise 21 puanla son sırada kalmayı sürdürdü.



