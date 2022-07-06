Chelsea, transferi bitiriyor

Chelsea, kadrosunu Raheem Sterling ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Londra ekibinin, Manchester City'nin İngiliz kanat oyuncusunun transferinde sona geldiği aktarıldı.



Chelsea'nin bu transfer için 52 milyon euro bonservis bedeli ve 11 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi.



27 yaşındaki futbolcunun da Chelsea ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve resmi imzanın ardından takımın ABD turuna katılmasın beklendiği belirtildi.





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