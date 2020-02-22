LAMPARD, MOURINHO'YU TANIMIYOR

'in 27. haftasındaki dev Londra derbisindeevindeile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-1'lik skorla kazandı.Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Olivier Giroud ile 48. dakikada Marcos Alonso'dan geldi. Fransız golcü Giroud, bu sezon ligde ilk golünü Tottenham'a karşı atmış oldu. Tottenham'ın tek sayısı ise, 89. dakikada Rudiger'in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.Chelsea Menajeri Frank Lampard, böylece Jose Mourinho'ya karşı sahaya çıktığı 3 maçı da kazanarak, Portekizli hoca karşısında önemli bir istatistik yakalamış oldu.Bu skorun ardından Chelsea 4 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 44 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından yenilgi alan Tottenham ise 40 puanda kaldı.Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak, Tottenham ise evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.