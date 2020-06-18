Chelsea, RB Leipzig'in Alman forveti Timo Werner transferini açıkladı.



Liverpool ve Manchester City'nin de gündeminde olan Timo Werner için Chelsea, tüm transfer işlemlerini tamamladı. 24 yaşındaki Alman golcü Timo Werner, Chelsea ile sezon sonundan itibaren geçerli olacak sözleşmeye imza attı.



Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Avrupa'nın en çok korkulan forvetlerinden biri olan Timo Werner'i transfer ettik. Sezonu Alman kulübü RB Leipzig'te tamamlamasının ardından, temmuz ayında aramıza katılacak."



WERNER: "KARİYERİMİN EN GURURLU ANI"



Timo Werner, imzasının ardından, "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Bu büyük kulübe katılmak, kariyerimin en gurur verici anı. Chelsea'yle buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte çok başarılı işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.



GRANOVSKAIA: "EN ÇOK İSTENEN OYUNCUYDU"



Chelsea Direktörü Marina Granovskaia ise, "Timo Werner'i transfer ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Avrupa'nın en çok istenen oyuncusuydu. Hem genç, hem yüksek potansiyelli, hem de kendini ispat etmiş bir oyuncu." dedi.



TIMO WERNER'İN KARİYERİ



Bu sezon forma giydiği 43 resmi maçta forma giyen Timo Werner, 32 gol atıp 13 asist yaptı.



Kariyerine 2002'de Steinhald altyapısında başlayan Alman oyuncu, Stuttgart akademisine geçti. Stuttgart formasıyla 17 yaşında profesyonel olan Werner, 2016 yazında 14 milyon euro bonservis karşılığı RB Leipzig'e geçti. Werner, Leipzig'te geçirdiği süre boyunca 157 resmi maça çıktı ve 93 gol atıp 40 asist yaptı. Alman Milli takım formasını da giyen 29 kez sırtına geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 11 kez fileleri havalandırdı.



