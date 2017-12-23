İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasınad Everton ile Chelsea, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Chelsea'nin mutlak goller kaçırdığı maç, 0-0 sona erdi.
Teknik direktörlük görevine Sam Allardyce'ı getirdikten sonra mağlubiyeti unutan Everton, kaybetmeme serisini 6 maça çıkarttı.
Chelsea, tek kale oynarken çektiği 25 şutta golü bulamadı. Ev sahibi Everton ise kaleye isabetli şut çekemedi.
Şampiyonluk umutlarını çok azaltan Chelsea, bu sonucun ardından 39 puanla 3. sırada kalırken Everton, 26 puan ile 9. sırada yer aldı.
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Teknik direktörlük görevine Sam Allardyce'ı getirdikten sonra mağlubiyeti unutan Everton, kaybetmeme serisini 6 maça çıkarttı.
Chelsea, tek kale oynarken çektiği 25 şutta golü bulamadı. Ev sahibi Everton ise kaleye isabetli şut çekemedi.
Şampiyonluk umutlarını çok azaltan Chelsea, bu sonucun ardından 39 puanla 3. sırada kalırken Everton, 26 puan ile 9. sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın