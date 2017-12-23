  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Chelsea tek kale oynadı, gol atamadı!

İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Chelsea, tek kale oynadığı maçta deplasmanda Everton ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea tek kale oynadı, gol atamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 18:02
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasınad Everton ile Chelsea, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Chelsea'nin mutlak goller kaçırdığı maç, 0-0 sona erdi.

Teknik direktörlük görevine Sam Allardyce'ı getirdikten sonra mağlubiyeti unutan Everton, kaybetmeme serisini 6 maça çıkarttı.

Chelsea, tek kale oynarken çektiği 25 şutta golü bulamadı. Ev sahibi Everton ise kaleye isabetli şut çekemedi.

Şampiyonluk umutlarını çok azaltan Chelsea, bu sonucun ardından 39 puanla 3. sırada kalırken Everton, 26 puan ile 9. sırada yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için