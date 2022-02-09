Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Chelsea ile Al Hilal karşı karşıya geldi.
İngiliz devi mücadeleyi 32. dakikada Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun attığı tek golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Chelsea, Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.
Chelsea'nin finaldeki rakibi ise Brezilya ekibi Palmeiras.
İngiliz devi mücadeleyi 32. dakikada Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun attığı tek golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Chelsea, Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.
Chelsea'nin finaldeki rakibi ise Brezilya ekibi Palmeiras.