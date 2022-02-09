Chelsea, tek golle finalde

Dünya Kulüpler Kupası'nda Chelsea, Al Hilal'i 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea, tek golle finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2022 21:32
Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Chelsea ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

İngiliz devi mücadeleyi 32. dakikada Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun attığı tek golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Chelsea, Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

Chelsea'nin finaldeki rakibi ise Brezilya ekibi Palmeiras.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.