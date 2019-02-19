Chelsea taraftarlarından Mourinho'ya dön çağrısı!

İngiltere Fa Cup'ta oynananmaçı sonrasıtaraftarı vearasındaki ipler koptu.Manchester United karşısında 2-0 gerideyken Chelsea taraftarı, Callum Hudson-Odoi'nin oyuna girmesi yönünde Sarri'ye çağrıda bulundu. Bu çağrıya kulak asmayan Sarri, Kovacic'in yerine Barkley'i oyuna soktu.Bu dakikadan itibaren öfklenen Chelsea taraftarları, Maurizio Sarri'ye "Sabaha kovulacaksın" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ayrıca tribünler, Jose Mourinho'nun takımın başına tekrar geçmesi yönünde de çağrı yaptı.Maçın ardından konuşan Sarri, "Şanssızdık çünkü Manchester United'dan daha iyi oynadık ve kaybettik" dedi.