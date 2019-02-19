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Chelsea taraftarlarından Mourinho'ya dön çağrısı!

Manchester United'a 2-0 mağlup olan Chelsea'nin taraftarları, Sarri'nin gönderilmesi ve Jose Mourinho'nun geri dönmesi yönünde tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea taraftarlarından Mourinho'ya dön çağrısı!
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19 Şubat 2019 01:33
İngiltere Fa Cup'ta oynanan Chelsea-Manchester United maçı sonrası Chelsea taraftarı ve Maurizio Sarri arasındaki ipler koptu.

Manchester United karşısında 2-0 gerideyken Chelsea taraftarı, Callum Hudson-Odoi'nin oyuna girmesi yönünde Sarri'ye çağrıda bulundu. Bu çağrıya kulak asmayan Sarri, Kovacic'in yerine Barkley'i oyuna soktu.

Bu dakikadan itibaren öfklenen Chelsea taraftarları, Maurizio Sarri'ye "Sabaha kovulacaksın" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ayrıca tribünler, Jose Mourinho'nun takımın başına tekrar geçmesi yönünde de çağrı yaptı.

Maçın ardından konuşan Sarri, "Şanssızdık çünkü Manchester United'dan daha iyi oynadık ve kaybettik" dedi.

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