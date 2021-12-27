İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.
Ligin 19. haftasında Villa Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 28. dakikada Reece James'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 34. dakikada penaltıdan Jorginho'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip, 56. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazanan Chelsea'de Jorginho, 90+3. dakikada bunu golle sonuçlandırdı ve Londra temsilcisi, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, 41 puanla üçüncü sırada yer alırken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Villa Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 28. dakikada Reece James'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 34. dakikada penaltıdan Jorginho'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip, 56. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazanan Chelsea'de Jorginho, 90+3. dakikada bunu golle sonuçlandırdı ve Londra temsilcisi, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, 41 puanla üçüncü sırada yer alırken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.