İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Southampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eden Hazard, 57. dakikada Ross Barkley ve 90. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
İki maçlık beraberlik serisinin ardından kazanan Chelsea puanını 20'ye yükseltti. Arka arkaya son üç lig maçını kaybeden Southampton 5 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Southampton, Bournemouth'a konuk olacak. Chelsea, Manchester United'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eden Hazard, 57. dakikada Ross Barkley ve 90. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
İki maçlık beraberlik serisinin ardından kazanan Chelsea puanını 20'ye yükseltti. Arka arkaya son üç lig maçını kaybeden Southampton 5 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Southampton, Bournemouth'a konuk olacak. Chelsea, Manchester United'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın